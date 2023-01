Groß-Umstadt: Raubüberfall auf Tankstelle

Teilen

Am Sonntag (29.01.23), um 19.20 Uhr, wurde eine Tankstelle im Mörsweg in Groß-Umstadt überfallen. Der bisher noch unbekannte Täter zwang die 19-jährige Mitarbeiterin, unter Vorhalt eines Messers, die Kassen zu öffnen und ließ sich aus dieser einen geringen dreistelligen Betrag aushändigen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 1,75m groß

schmale Statur

sprach Deutsch ohne Akzent

trug bei Tatausführung eine schwarze Sturmhaube, schwarze Handschuhe, einen schwarzen Hoodie mit weißen Ärmelstreifen, Bluejeans mit „Rissen“ und schwarze Turnschuhe

Die sofort eingeleitete Fahndung mit Kräften aus den Polizeipräsidien Südhessen, Südosthessen und Unterfranken verlief bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen vor Ort wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen