Handtasche entrissen und geflüchtet – Wer kann Hinweise geben?

Auf die Handtasche einer Passantin in Darmstadt hatte es ein noch unbekannter Krimineller am Samstag (14.01.23) in der Beckstraße abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter gegen 18.15 Uhr der älteren Dame, entriss ihr die Tasche und flüchtete mit seiner Beute. Zu seiner Beschreibung liegen den ermittelnden Ordnungshütern bislang keine Details vor. In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten, Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 43 in Darmstadt für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen