Ginsheim-Gustavsburg: Sachbeschädigungen an mehreren PKW

Ein Tatverdächtiger beschädigte in Gustavsburg am Donnerstag (12.01.2023) vermutlich mehrere am Fahrbahnrand abgestellte PKW, indem er auf seinem Laufweg die Kennzeichen gewaltsam abriss bzw. dies versuchte. Bislang sind acht beschädigte PKW bekannt, von denen bei fünf die Kennzeichen komplett entrissen wurden, während drei Kennzeichen nur teilweise abgerissen bzw. beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizeistation Bischofsheim sucht nun nach Zeugen, welche Beobachtungen zum Tathergang und/oder zum Täter gemacht haben und hierzu Hinweise geben können.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen