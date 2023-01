51-jähriger in Mühlheim durch Stiche lebensgefährlich verletzt

Teilen

In der Nacht zum Mittwoch (11.01.23) meldeten Anwohner gegen 0.30 Uhr in Mühlheim am Main einen schwerverletzten Mann im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Rettungskräfte eilten zum Einsatzort im Hausener Weg und stellten bei dem 51-Jährigen mehrere Stichwunden fest. Der Mühlheimer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klink. Die Staatsanwaltschaft Offenbach und die Kriminalpolizei Offenbach haben die Ermittlungen wegen dem Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern derzeit an.

Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen