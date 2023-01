Weiterstadt: Scheibe eingeschlagen und Kassen aufgehebelt – Bäckerei im Visier von Kriminellen

Teilen

In der Nacht zum Montag (08.-09.01.23) geriet eine Weiterstädter Bäckerei in der Darmstädter Straße in das Visier von Kriminellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Täter die Fensterscheibe des Geschäfts und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zum Verkaufsraum. Dort hebelten sie die leeren Kassen auf und traten ohne Beute die Flucht an.

Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 43 des 3. Polizeireviers ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-41310 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen