Eberstadt: Zeugen nach möglicher Bedrohung gesucht- Kommissariat 43 ermittelt

Am Sonntagabend (08.01.23) soll es in der Seeheimer Straße / Ecke Feldschneise in Eberstadt zu einer Bedrohung gegenüber einem 24 Jahre jungen Mann gekommen sein. Für die Klärung der Tat und den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 43 Zeugen des angezeigten Geschehens.

Demnach soll ein noch unbekannter Mann gegen 18.50 Uhr an den Darmstädter unvermittelt herangetreten sein und ihn mit einer augenscheinlichen Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben könnte, wortlos gedroht sowie zwei Schüsse in die Luft abgegeben haben. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Der Täter soll hierauf sofort die Flucht in Richtung Stresemannstraße angetreten haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Unbekannte wurde als etwa 14 bis 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er war soll von schlanker Statur gewesen sein und zum Zeitpunkt der Tat schwarze Kleidung und weiße Schuhe getragen haben.

Hinweise möglicher Augenzeugen werden an die ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen