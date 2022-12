Wixhausen: Einbruch in Bäckerei – Scheibe eingeschlagen und Geld entwendet

Teilen

In der Nacht zum Donnerstag (22.12.22) haben Einbrecher eine Bäckerei in der Messeler-Park-Straße in Wixhausen heimgesucht. Am frühen Morgen, gegen 5 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter die Scheibe der Glastür ein und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu dem Verkaufsraum. Dort sie nach Beute und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen