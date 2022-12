Wixhausen: Augenzeugen nach Straßenraub gesucht – Wer kann Hinweise geben?

Teilen

Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit einem Straßenraub stehen, sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt Augenzeugen des Vorfalls.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein noch unbekannter Täter am frühen Sonntag (18.12.22) zwischen circa 1 Uhr und 2 Uhr einen 54 Jahre alten Darmstädter in der Freystraße geschlagen und seiner Wertgegenstände beraubt. Danach flüchtete der Kriminelle. Er wurde als etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur, kurze schwarze Haare und einen 3- Tagebart. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Flüchtende eine dunkle Winterjacke mit Fellkapuze, eine weiße Jeanshose und einen dunklen Pullover.

Als möglicher und wichtiger Zeuge kommt in diesem Fall ein Passant in Betracht, der zu diesem Zeitpunkt mit seinen zwei Hunden Gassi gegangen sein soll. Dieser, aber auch weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 35 in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen