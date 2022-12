Roller geklaut, ohne Führerschein und vermutlich berauscht unterwegs – Streifen nehmen 14-Jährigen nach Verfolgungsfahrt fest

Teilen

Ein 14 Jahre alter Junge muss sich nach seiner Festnahme am Dienstagabend (13.12.22) in Darmstadt wegen verschiedener Vorwürfe in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Zwischen 10 Uhr und 15 Uhr wurde eine Piaggio Vespa Sprint aus einem Hinterhof in der Moltkestraße entwendet. Hierzu musste die eingerastete Lenkradsperre überwunden werden. Gegen 21.20 Uhr kam einer Streife des 3. Polizeireviers der polizeibekannte 14-Jährige auf dem entwendeten Roller in der Kasinostraße entgegen. Bei Erkennen der Polizisten ergriff dieser umgehend die Flucht. Im Rahmen der anschließenden Verfolgungsfahrt stoppten mehrere Streifen den Darmstädter, der daraufhin zu Fuß weiter flüchtete. Weit kam er jedoch nicht. In einem Garten in der Julius-Reiber-Straße holten ihn die Beamten ein und nahmen ihn fest.

Der Jugendliche ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem deuteten körperliche Anzeichen beim Festgenommenen darauf hin, dass es unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte. Auf der Wache musste er deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige und prüfen einen Tatzusammenhang mit gleichgelagerten Fällen in jüngster Vergangenheit.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen