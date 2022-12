Neues Bündnis für Solarenergie – ENTEGA und Energiegenossenschaft Starkenburg gründen gemeinsame Plattform zum Bau von Bürgersolarkraftwerken

Teilen

Unter dem Dach der neuen „SolarSTARK-Entega GmbH i.G.“ werden künftig Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen in Südhessen umgesetzt. Im Mittelpunkt steht dabei der Ansatz, die Bürger vor Ort an der Finanzierung und damit an den Erträgen der Projekte bestmöglich zu beteiligen. Erste Vorhaben befinden sich bereits in der Genehmigungsphase. Die geplanten PV-Anlagen in Modautal, Otzberg und Reinheim werden jährlich insgesamt mehr als 20 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugen und können damit bilanziell rund 20.000 Menschen versorgen.

Laut Guido Böss, Geschäftsführer der ENTEGA Regenerativ GmbH, ergänzen sich die beiden Projektpartner in idealer Weise: „Das neue Bündnis verbindet die Expertise der ENTEGA bei der Projektentwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien, mit der langjährigen Erfahrung der Starkenburger Energiegenossen in Sachen lokaler Bürgerbeteiligung“.

So hat die ENTEGA mit ihrem Planungsteam bereits im März dieses Jahres eine große Freiflächenanlage mit rund 11,3 MWp Leistung in der Moselgemeinde Leiwen in Betrieb genommen und betreibt darüber hinaus drei Solarparks mit einer Leistung von insgesamt knapp 32 MWp. Die Starkenburger Energiegenossen konnten bereits 45 Klimaschutzvorhaben – darunter auch mehrere Millionenprojekte – mit passgenauer lokaler Bürgerbeteiligung vollenden.

Micha Jost, Vorstandsmitglied der Energiegenossenschaft Starkenburg, sieht daher auch großes Potential im neuen Zusammenschluss: “Unser Beteiligungsmodell kommt bei den Bürgern sehr gut an. Das Interesse vor Ort ist jetzt schon enorm. Seit den ersten Informationsveranstaltungen in den drei Standortkommunen können wir uns vor Anfragen kaum noch retten“.

Die Energiegenossenschaft Starkenburg und ENTEGA kooperieren bereits seit vielen Jahren. Begonnen hatte die Zusammenarbeit schon 2011 bei der Umsetzung der Bürgerbeteiligung am Windpark Binselberg in Groß-Umstadt. Aufgrund der guten Erfahrungen entstand die Idee, die Geschäftsbeziehungen in größerem Maßstab zu vertiefen.

Quelle: ENTEGA AG