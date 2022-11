Digitalisierung des Schulunterrichts: Städtisches Schulamt bietet Fortbildung und mit „Mobil-IT-y 4 schools“ mobilen IT-Support an

Teilen

Mit der fortschreitenden Digitalisierung des Schulunterrichts und der regelmäßigen Nutzung von digitalen Tafelsystemen, Notebooks, Tablets, PCs und entsprechender Software steigen die Anforderungen an die pädagogische Medienkompetenz einer Lehrkraft. „Das Klassenzimmer 4.0 mit seinen digitalen Medien und der interaktiven Vernetzung ist ein wichtiger Baustein, um moderne Unterrichtsformen zu realisieren und die Unterrichtsqualität zu verbessern. Die Bereitstellung einer digitalen Grundausstattung, die zu dem pädagogischen Konzept einer Schule passt, und gut ausgebildete Lehrkräfte sollen ineinandergreifen“, erläutert Digital- und Schuldezernent Holger Klötzner.

An der Digitalisierung der 43 Darmstädter Schulen und der Implementierung einer zentralen Steuer- und Serviceeinheit arbeitet die Abteilung Medienzentrum und Schul-IT des städtischen Schulamtes. Zu deren Aufgaben gehört es auch, ein Fortbildungsangebot vorzuhalten, das die Handhabung der schulischen IT-Technik und die pädagogische Medienkompetenz umfasst.

„Wir bieten digital, in unserem IT-Schulungsraum und in den Schulen vor Ort abgestimmte Fortbildungsangebote für die Lehrkräfte an“, so Volker Seipp, der pädagogische Leiter des Medienzentrums Darmstadt. Grundsätzlich gilt, wer im schulischen Kontext Probleme mit der IT-Technik hat, benötigt und bekommt Hilfe. „Damit dies möglichst zeitnah, idealerweise unverzüglich erfolgen kann“, ergänzt Marco Mazza, Abteilungsleiter des Medienzentrums und Schul-IT, „hat die Abteilung Medienzentrum und Schul-IT ihren Bestand an E-Bikes von vier auf acht, darunter sechs Lasten-E-Bikes, erhöht.“

„Das Konzept ‚Mobil-IT-y 4 schools‘“, so Klötzner, „verdeutlicht, dass IT-Service und schulische Dienstleistungen ökonomisch, ökologisch und effektiv erfolgen können“. Die Beschilderung der E-Bikes wurde von der Abteilung Drucktechnik, Mediengestaltung, Farbtechnik und Raumgestaltung der Peter-Behrens-Schule gefertigt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt