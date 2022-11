Autostrom aus der E-Ladesäule: NHW und Süwag weiten Kooperation auf Darmstadt aus

Teilen

Das E-Auto direkt und bequem vor der Haustür laden. Für Mieter der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) in der Goethestraße in Darmstadt-Bessungen, deren Besucher, aber auch für andere Anwohner ist das ab sofort ohne weiteres möglich. Die frisch installierte E-Ladesäule ist Teil einer großflächig und auf mehrere Jahre angelegten Kooperation von NHW und dem Energiedienstleister Süwag Energie AG. Fünf weitere Ladesäulen in Frankfurt (Gießfeldstraße, Breslauer Straße, Vatterstraße und Melibocusstraße) sowie Wiesbaden (Häherweg) sind bereits in Betrieb. Eine weitere öffentliche Ladesäule in Oberursel ist kurz vor der Fertigstellung, zwei weitere Projekte in Wiesbaden und Schwalbach werden gerade geprüft. NHW-Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal, NHW-Servicecenterleiter Thomas Türkis, Süwag-Geschäftsführer Mario Beck sowie Marius Dittert, Leiter Vertrieb Bündelkunden und Stadtwerke bei der Süwag, haben die neue Ladesäule vor kurzem in Betrieb genommen.

„Wohnquartiere wandeln sich – und mit ihnen die Art, wie wir uns fortbewegen“, sagte Dr. Constantin Westphal. „Wir wollen unseren Mietern alternative und umweltfreundliche Mobilitätsangebote zur Verfügung stellen und sie dazu animieren, diese zu nutzen. Die Ladesäulen, die wir in Kooperation mit unserem erfahrenen Partner Süwag in unseren Quartieren realisieren, sind ein weiterer Schritt zur Förderung der Elektromobilität und wesentlicher Bestandteil für das Wohnen der Zukunft.“

„Mit den neu errichteten Ladesäulen, die von Anfang an sehr gut angenommen wurden, decken wir den vorhandenen Bedarf an Ladeinfrastruktur in den Wohnquartieren der Nassauischen Heimstätte. Den Ausbau möchten wir weiter so schnell wie möglich vorantreiben, um den Anwohnern eine klimafreundliche Fort-bewegung mit dem Auto zu ermöglichen. Deshalb beabsichtigen wir in Kooperati-on mit der Nassauischen Heimstätte in nächster Zeit noch viele weitere Standorte mit Ladeinfrastruktur auszustatten“, so Mario Beck.

Nachhaltigkeit, E-Mobilität sowie der dazugehörige Ausbau der Ladeinfrastruktur spielen für die NHW und den Energiedienstleister Süwag eine große Rolle. Die neue Ladeinfrastruktur soll vorrangig in Bestandsquartieren sowie im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen installiert werden und den Nutzern von Elektroautos an den Wohngebäuden der NHW zur Verfügung stehen.

Vergünstigter Tarif für NHW-Mieter

Übrigens: Als Fahrer:in eines Elektroautos genießen NHW-Mieter:innen einen besonderen Vorteil. Dank der Kooperation mit der Süwag profitieren sie von einem vergünstigten Autostrom-Tarif. Normalerweise zahlen Kunden an den Süwag-Ladesäulen 55 Cent pro kWh plus eine Standzeitgebühr. Wenn sich ein NHW-Mieter über die Süwag2GO Charge-App registriert, zahlt dieser nur 5 Euro im Monat und 39 Cent pro kWh – die Standzeitgebühr fällt weg.

Hessens größtes Wohnungsunternehmen hat im Rahmen eines Förderprogramms des Landes Hessen bereits in mehreren Pilotquartieren Ladeinfrastruktur für Elektromobilität installiert, unter anderem in Wiesbaden, Frankfurt und Kelsterbach. Die Kooperation mit der Süwag Energie AG eröffnet neue Möglichkeiten auf Grundlage der bislang gemachten positiven Erfahrungen.

Quelle: Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH