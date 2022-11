Betrunkener im Darmstädter Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen

Teilen

Im Hauptbahnhof Darmstadt haben Beamte der Bundespolizei am Samstagabend (12.11.22) einen erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden 45-jährigen wohnsitzlosen Mann in Gewahrsam genommen. Ein Reisender hatte gegen 20 Uhr der Bundespolizei gemeldet, dass am Bahnsteig Gleis 7 ein Mann Züge mit Steinen bewerfen würde. Als eine Streife an Bahnsteig eintraf, konnten die Beamten den Mann gerade noch daran hindern einen schweren Bakenfuß von einer dort befindlichen Baustelle in die Gleise zu werfen. Der Mann wurde letztlich in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht. Dort konnte bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 2,4 Promille festgestellt werden. Nach Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde er später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main