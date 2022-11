Festliches Adventskonzert mit „Blech pur“ in der Friedenskirche

Teilen

Am ersten Adventssonntag, 27. November 2022, um 17 Uhr gibt das Ensemble „Blech pur“ ein Bläserkonzert in der Evangelischen Friedenskirche, Landgraf-Philipps-Anlage 63, in Darmstadt. „Blech pur“ ist ein Auswahl-Blechbläserensemble des Posaunenwerks der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau aus der Region. Auf dem Programm des festlichen Adventskonzerts stehen Stücke alter Meister wie Giovanni Gabrieli oder Samuel Scheidt, die sich mit modernen Choralfantasien abwechseln. Dadurch wird ein Bogen von der Renaissance bis ins 21. Jahrhundert gespannt wird, heißt es in der Ankündigung. Abgestimmt auf die Adventszeit überraschen die Musikerinnen und Musiker mit festlichen und außergewöhnlichen Arrangements, dadurch erscheinen auch die traditionellen Adventslieder in einem neuen, modernen Glanz der Blechbläser. Ergänzt wird das musikalische Programm durch besinnliche und auch heitere Texte und Geschichten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

Quelle & Bild: Evangelisches Dekanat Darmstadt