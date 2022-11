Friedhofsführung zum Thema ‚Wandel der Darmstädter Friedhofs- und Bestattungskultur‘

Am Sonntag, 13. November 2022, um 14 Uhr, findet auf dem Waldfriedhof eine Führung statt, die den Aufbruch in eine moderne Bestattungskultur ab Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit erläutert. Dabei werden auch alle vorhandenen Bestattungsmöglichkeiten vorgestellt. Die Führung wird von Holger Wagner geleitet.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Haupteingang Waldfriedhof. Die Führung ist kostenfrei und auf eine Teilnehmerzahl von 15 Personen begrenzt. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

Ein barrierefreier Zugang ist vorhanden.

Um Voranmeldungen zu der Führung während der Bürozeiten des Grünflächenamtes Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 06151 13-2900 wird gebeten.