Straßenbauarbeiten in der Schöfferstraße im Rahmen des Straßenbausanierungsprogramms 2022

Das Mobilitätsamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt beabsichtigt im Zeitraum vom 10. Oktober bis voraussichtlich 30. Oktober 2022 Straßenbauarbeiten in der Schöfferstraße durchzuführen.

Geplant ist, die geschädigte Fahrbahn zu erneuern, die Deckschicht in ganzer Breite abzufräsen und anschließend neu zu asphaltieren. Zusätzlich wird die Entwässerungsrinne erneuert. Die Arbeiten sollen in zwei Abschnitten (Nord- / Südbereich) ausgeführt werden. Die Trennung wird etwa in Höhe des Hochschulparkplatzes erfolgen.

Während der Bauarbeiten wird die Schöfferstraße im Ausbaubereich voll gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner können eingeschränkt durch die Baustelle zufahren. Während der Asphaltarbeiten ist dies jeweils für einen Tag nicht möglich. Die Parkplätze in der Schöfferstraße entfallen für die Dauer der Maßnahme ersatzlos.

Die Baukosten werden auf rund 156.000 Euro geschätzt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt