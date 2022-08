Arbeiten am Fernwärmenetz in DA-Eberstadt

Die ENTEGA führt in Darmstadt-Eberstadt Wartungsarbeiten am örtlichen Fernwärmenetz durch, um die Versorgungssicherheit weiter zu gewährleisten. Die Arbeiten finden am 1. September 2022 in der Zeit von zirka 9 bis voraussichtlich 17 Uhr statt. Währenddessen ist die Versorgung (Heizung und Trinkwasseraufbereitung) der Fernwärmekunden in Darmstadt-Eberstadt zeitweise nur eingeschränkt möglich