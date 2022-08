Linien F, FU: Am Sonntag verkürzte Route

Wegen des Kirchweihumzugs in der Darmstädter Waldkolonie fahren die Buslinien F und FU am Sonntag (28.08.22) zwischen 13 und 16 Uhr nur bis zum Hauptbahnhof. Die Haltestellen „Rodensteinweg“ bis „Haasstraße“ können in dieser Zeit nicht bedient werden. Am Hauptbahnhof ist der Fahrgasteinstieg an der Haltestelle „Hauptbahnhof West“, der Fahrgastausstieg auf der Ostseite am Platz 2.