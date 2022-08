Wissenschaftsstadt Darmstadt veranstaltet 15. Benefiz-Sommerkonzert für Seniorinnen und Senioren

Im Rahmen des Seniorenprogramms 2022 der Wissenschaftsstadt Darmstadt findet am Mittwoch, 31. August 2022, um 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) das 15. Sommerkonzert für Seniorinnen und Senioren in der Orangerie, Bessunger Straße 44, statt.

Die musikalische Gestaltung übernimmt das Hessische Landespolizeiorchester unter der Leitung von Laszlo Szabo, begleitet vom Kirchenchor „In Spirit“ der Heilig-Geist-Gemeinde Arheilgen sowie der Sopranistin Anke Haas. Moderiert wird die Veranstaltung von Robert Habold.

Die gesamten Einnahmen und Spenden des Benefiz-Konzertes gehen an das Malteser-Kinderhospiz Darmstadt.

Eine Karte kostet im Vorverkauf und an der Tageskasse 3,50 Euro.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 15. August 2022 ab 14 Uhr, im Stadtfoyer, Neues Rathaus, Luisenplatz 5a sowie in den Bezirksverwaltungen Arheilgen und Eberstadt zu den dortigen Öffnungszeiten.