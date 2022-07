26-jähriger Exhibitionist festgenommen – Ermittlungsverfahren eingeleitet

Wegen exhibitionistischer Handlungen wird sich ein 26 Jahre alter Mann verantworten müssen, der sich am Mittwochmorgen (20.7.22) in Darmstadt auf einem Gehweg in der Klappacher Straße entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Zeugen hatten gegen 8.45 Uhr die Polizei alarmiert. Die hinzueilenden Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenerstattung und die erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder entlassen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen