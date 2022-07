Exhibitionist entblößt sich und onaniert – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Ein noch unbekannter Exhibitionist hat sich am Sonntag (17.07.22), gegen 20 Uhr, gegenüber einer 33-jährigen Passantin in der Teichhausstraße in Darmstadt entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Danach entfernte er sich zu Fuß in Richtung der Landgraf-Georg-Straße. Der Mann trug zu diesem Zeitpunkt eine dunkelgraue Basecap und war mit einem dunkelgrauen Oberteil über einer dunkelblauen Hose bekleidet. Das Kommissariat 10 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen