Automatenaufbruch am Bahnhof Darmstadt-Wixhausen

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Bahnhof Darmstadt-Wixhausen einen Süßwarenautomaten aufgebrochen und die Geldkassette entwendet haben. Eine Streife der Hessischen Landespolizei hatten den aufgebrochenen Automaten festgestellt und die Bundespolizei informiert. Kriminaltechniker der Bundespolizei konnten am Tatort Spuren sichern und feststellen, dass die Täter die Automatentür mit brachialer Gewalt aufgehebelt hatten, und sich so Zugriff auf die Geldkassette verschafften. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Schaden am Automaten bei weitem höher ist, als die Summe des erbeuteten Bargeldes.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Aufbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main