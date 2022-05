Deckenerneuerungsprogramm 2022: Sanierung der Fahrbahn in der Heidelberger Landstraße

Im Rahmen des Deckensanierungsprogramms 2022 wird von Montag, 30. Mai, bis voraussichtlich 12. Juni 2022 in Darmstadt die Fahrbahn der Heidelberger Landstraße zwischen Hausnummer 55/46 und Edisonstraße/Friedrich-Naumann-Straße saniert. Das Mobilitätsamt lässt dort den schadhaften Asphaltbelag abfräsen und ersetzen.

In diesem Abschnitt wird die Heidelberger Landstraße deshalb teilweise gesperrt; die Gehwege sind davon nicht betroffen. Der Verkehr wird als Einbahnstraße Richtung Süden (nach Eberstadt) einspurig durch die Baustelle geführt und in Richtung Norden (zur Innenstadt) wird über Reuterallee, Walther-Rathenau-Straße, Pfungstädter Straße, B 3 (Karlsruher Straße), Rüdesheimer Straße und Heidelberger Straße umgeleitet. Der Radverkehr von Süden nach Norden wird ab der Von-Ketteler-Straße über die Carlo-Mierendorff-Straße, Am Elfengrund und Friedrich-Ebert-Straße umgeleitet.

Die nördliche Edisonstraße und die Morsestraße enden von Westen als Sackgasse an der Heidelberger Landstraße. Die Zufahrt in die St.-Barbara-Siedlung bleibt durch die südliche Edisonstraße möglich. Die Carl-Ulrich-Straße und die Schillerstraße enden von Osten als Sackgasse an der Heidelberger Landstraße.

Die Kosten betragen rund 285 000 Euro.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt