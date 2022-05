Nach zuletzt zwei Siegen muss der SV Darmstadt 98 am Freitag (06.05.22) in Düsseldorf ohne Punkte abreisen. Bei der Fortuna endete die Partie am 33. Spieltag mit 1:2 (0:2). Die Südhessen probierten vor allem im zweiten Durchgang alles, zu mehr als Kempes Anschlusstreffer reichte es jedoch nicht. Zum ausführlichen Spielbericht…