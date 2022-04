Zum Schulbeginn zusätzliche Busse zwischen Arheilgen und Luisenplatz

Um insbesondere Schülerinnen und Schülern aus Arheilgen den Weg zu den innerstädtischen Schulen während der Bauarbeiten in der Frankfurter Straße zu erleichtern, setzt die HEAG mobilo mit Schulbeginn nach den Osterferien ab 25. April 2022 zusätzliche Busse ein. Die Busse fahren um 7.15 Uhr und 7.20 Uhr an der Haltestelle „Dreieichweg“ ab. Für Fahrgäste aus Wixhausen besteht ein direkter Anschluss der Linien WX und G an die Abfahrt um 7.20 Uhr. Die Ersatzbusse halten in Arheilgen an allen Haltestellen und fahren dann direkt zur Haltestelle „Klinikum“ und weiter zum Willy-Brandt-Platz und zum Luisenplatz. Um 13.20 Uhr und 13.25 Uhr fahren die Busse dann vom Luisenplatz auf dem gleichen Weg wieder zurück nach Arheilgen. Abfahrt am Luisenplatz ist an Platz 3 vor dem Merck-Haus.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH