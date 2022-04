Linien P, PE: Haltestellen in Pfungstadt entfallen

Wegen einer Veranstaltung in Pfungstadt fahren die Linien P und PE am Sonntag (10.04.22) von 10 Uhr an bis einschließlich 19 Uhr eine Umleitung. Die Linie P bedient in diesem Zeitraum in Pfungstadt nur die Haltestellen „Mühlen-Apotheke“, „Südring“, „Odenwaldstraße“ und „Christian-Stock-Straße“. Die übrigen Haltestellen der Linie P in Pfungstadt entfallen. Auf der Linie PE entfallen die Haltestellen „Eberstädter Straße“ und „Zieglerstraße“.