Linien F, FU: Haltestellen in Darmstadt verlegt

Wegen Bauarbeiten fahren die Linien F und FU von Montag (11.04.) an bis einschließlich 22. April 2022 eine Umleitung. Die Haltestelle „Kölner Straße“ ist in Richtung Darmstadt Haasstraße in die Michaelisstraße auf Höhe der Hausnummer 58 verlegt. In der Gegenrichtung ist die Haltestelle auf Höhe der Hausnummer 44 verlegt. Die Haltestelle „Im Harras“ ist in Fahrtrichtung Darmstadt Hauptbahnhof auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegt.