Abgelenkt und bestohlen – Trickdiebe gehen arbeitsteilig am Geldautomaten vor

1000 Euro Bargeld haben zwei noch unbekannte Trickdiebe am Montag (21.03.22) in Darmstadt erbeutet, nachdem sie zuvor eine EC-Karte entwendet und diese noch am selben Tag für das Abbuchen des Betrages benutzt haben.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 13.50 Uhr in dem Vorraum einer Bank in der Hügelstraße. Dort war eine 79-jährige Frau gerade im Begriff Geld an einem Automaten abzuheben, als sie von einem der Täter angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Diesen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte ein zweiter Täter, der sich die EC-Karte der Dame aus dem Automaten schnappte. Weil sich die Dame aufgrund der Anwesenheit des verdächtigten Duos zunehmend unwohl fühlte, brach sie ihren geplanten Abhebevorgang ab, ohne zu bemerken, dass ihre Karte bereits fehlte. Erst nach Verlassen der Bank und nachdem das kriminelle Duo das Weite gesucht hatte, stellte sie den Diebstahl sowie die Abbuchung des Geldes fest.

Die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Trickdiebstahls und sucht mögliche Augenzeugen des Geschehens. Zur Beschreibung der Täter ist bekannt, dass einer der Kriminellen auf ein Alter zwischen 25 und 35 Jahre und einer Körpergröße von etwa 1,80 bis 1,90 Meter geschätzt wurde. Seine Statur wurde als „schlank“ beschrieben. Weitere Details liegen den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 24 nicht vor. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen