Scheiben von Friseursalon eingeschlagen

Rund 2500 Euro Schaden haben bislang noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwochabend (16.03.), 22 Uhr und Donnerstagmorgen (17.03.22) in der Schulstraße in Darmstadt verursacht. Die Täter schlugen die Scheiben eines Friseursalons ein und flüchteten unerkannt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen