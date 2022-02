Bürger- und Ordnungsamt zieht ins Luisencenter und ist zwei Tage geschlossen

Das Bürger- und Ordnungsamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bezieht in den kommenden Tagen sein neues Domizil im Luisencenter. Wegen des Umzugs ist das Bürger- und Ordnungsamt am Freitag, 25. Februar 2022, und am Montag, 28. Februar 2022, geschlossen. Am neuen Standort im Luisencenter ist das Amt dann ab Dienstag, 1. März 2022, für die Bürger und Bürgerinnen wieder zu erreichen.