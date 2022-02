Griesheim: 29-Jähriger bei Einbruch festgenommen

Streifen des 2. Polizeireviers in Darmstadt haben in der Nacht zum Donnerstag (17.02.22) einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen in Griesheim auf frischer Tat festgenommen. Gegen 23.30 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen dunkel gekleideten Unbekannten, der sich an einem Tankstellenhäuschen in der Flughafenstraße zu schaffen machte. Sofort herbeigeeilte Streifen konnten den Darmstädter noch am Tatort stellen und festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der 29-Jährige zunächst, eine Scheibe im Frontbereich des Tankstellenhäuschens einzuschlagen, was aber misslang. Anschließend schlug er ein Loch in die Scheibe der Eingangstür und wollte die Tür öffnen. Auch diese hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten Werkzeuge und Handschuhe sicher. Der mehrfach polizeibekannte Tatverdächtige kam über Nacht ins Polizeigewahrsam und muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs strafrechtlich verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen