Lilien: 3 Punkte zum Hinrunden-Abschluss

Der SV Darmstadt 98 hat am Samstag (11.12.21) seine starke Hinrunde mit drei Auswärtspunkten gekrönt. Beim SC Paderborn gewannen die Lilien durch einen späten Treffer von Patric Pfeiffer mit 1:0 (0:0). Damit durfte sich der SV 98 sowohl über das fünfte ungeschlagene Auswärtsspiel in Folge als auch den ersten Zu-Null-Erfolg in der Fremde freuen. Zum ausführlichen Spielbericht…