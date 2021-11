Die Verletzungen, die ein 42 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag (28.11.), bei dem Hausbrand in der Schöneweibergasse in Griesheim erlitten hat (wir haben berichtet), waren so schwerwiegend, dass er am Montagabend (29.11.21) im Krankenhaus gestorben ist.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen