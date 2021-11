Griesheim: Brand eines Mehrfamilienhauses -13-jähriges Mädchen verstorben

Es kam am Sonntagnachmittag (28.11.21) in Griesheim zum Brand in einem von insgesamt acht Personen bewohnten Mehrfamilienhaus. Anwohner meldeten um 17:40 Uhr Flammen und Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes in der Schöneweibergasse. Im Zuge der Löscharbeiten wurde durch Rettungskräfte eine tote Person in der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss aufgefunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein dort lebendes, 13-jähriges Mädchen. Der 42-jährige Vater des Mädchens zog sich erhebliche Brandverletzungen zu. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Ebenfalls schwer verletzt wurde die 61-jährige Großmutter des Mädchens. Ein 49-jähriger Mann erlitt durch das Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen