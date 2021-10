FairG‘nügt Messe: Es gibt sie: schöne Artikel, stylish und praktisch, aber vor allem fair gehandelt

Die FairG‘nügt Messe in Darmstadt bietet vom 1. bis 3. Oktober 2021, jeweils von 10 bis 18 Uhr, mit 30 Ausstellern vieles, was das faire Herz begehrt: Von Schmuck über Kleidung, Taschen, Filz und Wohnaccessoires bis hin zu Fußbällen, Kaffee und Recycling Kunst. Alles jenseits der alltäglichen Massenware, alles in einer besonders charmanten Location: Der Orangerie Darmstadt.

Wir möchten Alternativen bieten zum herkömmlichen Handel: Unsere Aussteller sind ausschließlich Importeure und Produzenten, die sich dem fairen Handel verpflichtet haben; der Schwerpunkt liegt auf Kunsthandwerk und Kleidung. Alle informieren ihre Kunden gerne über die Produzenten und zeigen ihnen: Nachhaltigkeit macht Freude.

https://www.fairgnuegt.de/messe-darmstadt