Wasserpumpe irreparabel defekt – Mühltalbad beendet Saison vorzeitig

Vorzeitiges Saisonende: Wegen eines Schadens an der zentralen Wasserpumpe des Eberstädter Mühltalbades musste der Betrieb zur Sicherheit der Badegäste am 27. August 2021 eingestellt werden. Nach dem Ausbau und der sofortigen Schadensprüfung durch eine Fachfirma hat sich herausgestellt, dass die Pumpe nicht mehr zu reparieren ist. Die vorgesehene Ersatzbeschaffung kann trotz zügiger Beauftragung nicht mehr rechtzeitig bis zum geplanten Saisonende am 12. September 2021 erfolgen – somit kann das Mühltalbad in diesem Jahr nicht noch einmal geöffnet werden.