In der Zeit vom 23. bis 27. August 2021 ist die Meldestelle Wixhausen aus personellen Gründen

geschlossen. Eine Terminvereinbarung zur Vorsprache für Pass- und Meldeangelegenheiten ist während dieser Zeit nicht möglich. Die Aushändigung bereits bestellter Dokumente erfolgt in dieser Zeit am Mittwoch von 14 Uhr bis 16 Uhr, ohne Terminvereinbarung.