Vorbereitung der Parkraumbewirtschaftung im Woogsviertel: Wissenschaftsstadt Darmstadt informiert Anwohnerinnen und Anwohner mit erstem Informationsflyer

Zurzeit laufen die Planungen zur Einführung der Parkraumbewirtschaftung im Woogsviertel, deren Einführung nach derzeitigem Planungsstand für Ende 2021 / Anfang 2022 angedacht ist. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt verteilt daher zurzeit an die Haushalte im Woogsviertel einen ersten Informationsflyer, um die Bewohner und Bewohnerinnen des Woogsviertels zu informieren. Gleichzeitig erhofft sich die Stadt konstruktive Anregungen der Bewohnerinnen und Bewohner des Woogsviertels zu erhalten, welche im künftigen Parkkonzept berücksichtigt werden können. Der Flyer kann in den nächsten Tagen auch auf der Homepage der Stadt Darmstadt unter: https://liup.de/parken aufgerufen werden.

„Das Management des Parkraums stellt ein zentrales Instrument der kommunalen Stadtentwicklungs- und Verkehrspolitik dar“, erläutert Mobilitätsdezernent Michael Kolmer. „In der Vergangenheit haben Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt zahlreiche Beschlüsse zum Thema Parkraummanagement / Parkraumbewirtschaftung gefasst und Zielvorgaben zum ruhenden Verkehr festgelegt. Dazu gehört neben der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung im citynahen Umfeld auch der Abbau von illegalen Gehwegparken. Dabei wurden stets die Bürgerinnen und Bürger in den Quartieren mit in den Prozess eingebunden“, so Kolmer.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt