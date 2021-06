HeinerLiner fährt vom 1. Juli an auch nach Wixhausen und Eberstadt – Schon über 1.600 Fahrgäste

Der HeinerLiner, das On-Demand-Shuttle der HEAG mobilo, ist in Darmstadt angekommen und weitet sein Angebot vom 1. Juli 2021 an weiter aus. Ab der zweiten Jahreshälfte können nämlich auch Darmstädter*innen im nördlichsten Stadtteil Wixhausen und in Eberstadt im Darmstädter Süden den Service buchen. „Seit drei Monaten ist der HeinerLiner jetzt in Darmstadt unterwegs und wir freuen uns, bald noch mehr Fahrgäste an Bord begrüßen zu dürfen. Damit decken wir das gesamte Stadtgebiet ab“, erklärt Michael Dirmeier, Geschäftsführer der HEAG mobilo.

Hohe Zufriedenheit bei Fahrgästen

Seit dem Betriebsstart Anfang April haben die vollklimatisierten Elektrofahrzeuge der Marke eVito schon über 1.600 Fahrgäste von einer virtuellen Haltestelle zur anderen gebracht. Besonders beliebt ist die Verbindung zum Darmstädter Hauptbahnhof, viele Menschen nutzen den HeinerLiner also als Zubringer zu anderen öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Zufriedenheit der Fahrgäste mit dem neuen Angebot ist hoch: Über 80 Prozent haben ihre Fahrt in der HeinerLiner-App mit der Maximalanzahl von fünf Sternen bewertet und dabei die Pünktlichkeit genauso gelobt wie die kurze Wartezeit. „Seit die pandemiebedingten Einschränkungen gelockert wurden, haben sich unsere Fahrgastzahlen nahezu verdoppelt“, erläutert Dirmeier und fügt hinzu: „Schön, dass die Menschen in Darmstadt diese zusätzliche Mobilitätsoption so gut annehmen.“ Über 50 Prozent der Fahrgäste haben den HeinerLiner schon mehrfach genutzt.

Die Ausweitung des Bediengebiets wird mit einer breiten Marketingkampagne begleitet. Die HEAG mobilo informiert in ihrem Kundenzentrum und auf Veranstaltungen vor Ort in den Stadtteilen über den HeinerLiner. Weitere Informationen gibt es auf www.heinerliner.de. Die HeinerLiner-App, über die die Fahrten gebucht werden können, steht im Apple Store und im Google Play Store zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH