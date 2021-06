Unfall mit hohem Sachschaden im Rhönring

Ein 20-jähriger Mann aus Darmstadt befuhr am Donnerstag (24.06.21) mit seinem Pkw den Rhönring in Darmstadt stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 39 verlor der Fahrzeugführer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei überfuhr er einen großen Stein, welcher abseits der Fahrbahn in einem Grünstreifen eingelassen war.

Das Fahrzeug wurde in die Luft geschleudert, riss dabei einen Absperrzaun aus der Verankerung und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer erlitt keinerlei Verletzungen und konnte nach kurzer Untersuchung das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen.

Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird mit ca. 25.000 Euro beziffert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Beide Fahrstreifen mussten zur Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst kurzzeitig gesperrt werden.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es zu Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich.

Eingesetzt waren zwei Polizeistreifen, eine Streife der Stadtpolizei, die Berufsfeuerwehr Darmstadt und ein RTW.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen