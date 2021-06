Impfzentrum Darmstadt bietet Sondertermine an – Extra-Kontingent AstraZeneca steht bereit – Anmeldung notwendig

Das Impfzentrum Darmstadt bietet zwei Sondertermine an, bei denen ausschließlich das Vakzin von AstraZeneca verimpft wird. Darmstädterinnen und Darmstädter können bei diesen Terminen AstraZeneca auch als Erstimpfung erhalten. Verimpft wird das Sonderkontingent am Montag, 28. Juni, und am Mittwoch, 30. Juni 2021. Die Zweitimpfungen finden dann am Montag, 20. September, und am Mittwoch, 22. September, statt. Diese Zweitimpfungs-Termine liegen zwölf Wochen nach der ersten Impfung und sind verbindlich. Eine Verschiebung ist aufgrund der Impfstoffverfügbarkeit nicht möglich.

Wichtig: Auch für diese Sonderimpfungen ist eine Anmeldung für Montag, 28. Juni 2021, unter https://ztix.de/hp/events/3979/info und für Mittwoch, 30. Juni 2021, unter: https://ztix.de/hp/events/3988/info zwingend erforderlich, um geregelte Abläufe sicher zu stellen. Anmelden sollte sich nur, wer bereit ist, bei beiden Terminen den Impfstoff von AstraZeneca zu erhalten. Die gebuchten Impftermine sind nicht übertragbar und auch nur für eine Person gültig.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt