Fünfter Sieg in Folge: Lilien schlagen auch Kiel

Das i-Tüpfelchen auf eine bärenstarke Rückrunde: Der SV Darmstadt 98 setzt sich am Sonntag (23.05.21) bei Holstein Kiel mit 3:2 (0:1) durch und verabschiedet sich dadurch mit 15 Punkten aus den abschließenden fünf Begegnungen in die Sommerpause. Garanten für den Erfolg im hohen Norden waren der doppelte Dursun (51., 58.), ein Höhn-Kopfball (75.) und eine riesige Moral. Der Lohn nach der besten Zweitliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte: Platz sieben in der Endabrechnung. Zum ausführlichen Spielbericht…