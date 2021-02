Unbekannter entblößt sich im Schreberweg – Zeugen gesucht

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Dienstag (23.02.21) in Darmstadt, gegen 11 Uhr, auf einer Grünfläche nahe der Bahnüberführung im Schreberweg gegenüber einer Fahrradfahrerin mit entblößtem Unterleib gezeigt. Als sich zwei weitere Fahrradfahrerinnen näherten, ließ der Exhibitionist von seiner Handlung ab und entfernte sich in Richtung Maulbeerallee. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des noch Unbekannten geben können. Er wurde auf etwa 50 Jahre alt geschätzt, hatte eine schlanke Statur und trug zum Zeitpunkt seiner Handlung eine Regenjacke in der Farbe Lila, Boxershorts und eine Basecap.

Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen