Griesheim: 37-Jähriger wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung in Haft

Nachdem es am frühen Montagmorgen (18.01.21) zu einer versuchten schweren Brandstiftung in der Bahnhofstraße kam (wir haben berichtet), konnte die Kriminalpolizei einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde dieser am Folgetag (19.01.21) einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt. Der Haftrichter ordnete gegen den 37 Jahre alten Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an. Dieser wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt ist weiterhin mit den Ermittlungen betraut.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen