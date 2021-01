Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt – Vorbereitende Baumaßnahmen in Wixhausen ab Ende Januar 2021

In Wixhausen stehen in den kommenden Wochen weitere Maßnahmen für den Ausbau der Raddirektverbindung an: So beginnen Ende Januar 2021 die vorbereitenden Maßnahmen für den nächsten Bauabschnitt entlang des Bahnhofs Wixhausen bis zum Auwiesenweg. Es werden Baumpflege- und Rodungsarbeiten durchgeführt. Es kann während der Arbeiten zu Einschränkungen auf dem Gehweg entlang der Bahnlinie kommen, auch wird der Zugang des Bahnhofs von der Ostseite zeitweise eingeschränkt sein. Die Bahnsteige bleiben aber über die anderen Zugänge durchgehend erreichbar.

Die eigentliche Baumaßnahme beginnt voraussichtlich nach Ostern und wird sechs bis acht Monate dauern. Dabei wird die Raddirektverbindung bis zum Auwiesenweg weitergeführt. Rad- und Fußverkehr werden dann künftig auf jeweils eigenen Wegen getrennt voneinander geführt.

Von voraussichtlich 19. Januar 2021 an wird die Deutsche Bahn im Abschnitt nördlich des Bahnhofs Wixhausen für etwa vier Wochen Instandhaltungsmaßnahmen an einer Verrohrung unter dem Gleiskörper vornehmen. Für diese Zeit ist der Radweg gesperrt, eine Umleitung über die parallele Verbindung „Wegscheide“ ist ausgeschildert.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt