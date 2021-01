Autoscheibe eingeschlagen – Wer kann Hinweise geben?

Ein bislang Unbekannter schlug am Samstagmittag (02.01.21), gegen 14.30 Uhr, die Scheibe eines Toyotas ein, der in der Riedeselstraße in Darmstadt abgestellt war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Unbekannte durch Gewalteinwirkung in den Innenraum des weißen Wagens. Hieraus entwendete er unter anderem eine Umhängetasche. Mit einem Fahrrad soll er im Anschluss in Richtung Neckarstraße geflüchtet sein. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Der Flüchtige soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein und eine hellgrüne Mütze getragen haben. Seine restliche Kleidung soll schwarz gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen