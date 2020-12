Geänderte Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus

Die Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Justus-Liebig-Haus steht ihren Nutzerinnen und Nutzern ab Dienstag, den 8. Dezember 2020, mit geänderten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Ab Dienstag (08.12.20) gelten bis auf Weiteres folgende Öffnungszeiten:

Dienstag: 10 bis 18 Uhr

Mittwoch: 10 bis 17 Uhr

Donnerstag: 10 bis 18 Uhr

Freitag: 10 bis 17 Uhr

Samstag: 10 bis 16 Uhr

Die Stadtbibliothek ist zu den Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 06151/132759 zu erreichen. Anfragen per Mail können an die Adresse stadtbibliothek [at] darmstadt [d0t] de gesendet werden.

Besondere Serviceleistungen wie zum Beispiel das Ausstellen von Bibliotheksausweisen können nur zu den Kernöffnungszeiten zwischen 11 Uhr und 16 Uhr bearbeitet werden.

Bei einem Besuch in der Stadtbibliothek gelten die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt