Positives Testergebnis? Begib dich direkt nach Hause, gehe nicht über Los!

Seit Wochen steigen die Zahlen der mit SARS-CoV-2 infizierten Personen weltweit stark an. Deutschlandweit und auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg lässt sich ein exponentieller Anstieg der Corona-Fallzahlen feststellen. Die Gesundheitsämter kommen mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher, sie arbeiten über ihre Belastungsgrenzen hinaus. Zu Beginn der Pandemie war es den Gesundheitsämtern noch möglich, Kontakte einer infizierten Person innerhalb eines Tages nachzuvollziehen und diese auch zu kontaktieren. Derzeit brauchen die Gesundheitsämter fünf Tage oder länger, um infizierte Menschen und deren Kontaktpersonen über eine häusliche Absonderung (Quarantäne) zu benachrichtigen.

Deshalb gilt seit dem 2. November 2020 mit in Kraft treten der neuen Landesverordnungen zur Bekämpfung des Coronavirus, dass Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, sich sofort nach Bekanntwerden des Testergebnisses (Information kommt von dort, wo man sich hat testen lassen) in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen, auch wenn Sie noch keinen Anruf oder ein Schreiben zur häuslichen Absonderung des Gesundheitsamtes erhalten haben. Gleiches gilt für Personen, die mit einer SARS-CoV-2 infizierten Person in einem Haushalt leben. Diese Personen dürfen jedoch zum Einkaufen und für dringliche Besorgungen das Haus verlassen.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg