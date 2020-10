Ein Zähler gegen die Kiezkicker: Im Heimspiel des SV Darmstadt 98 gegen den FC St. Pauli trennten sich beide Teams am Samstag (24.10.20) mit 2:2 (1:0). Serdar Dursun (45., 76.) hatte die Hausherren in Führung gebracht, die Hamburger konnten den Spielstand in der Schlussphase jedoch egalisieren. Zum ausführlichen Spielbericht…