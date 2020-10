Klinikum Darmstadt ist Top-Nationales Krankenhaus und ganz neu Top-Klinik für Schlaganfall

Jedes Jahr im Herbst veröffentlicht das Gesundheitsmagazin „FOCUS“ eine Klinikliste. Hier finden sich die besten Krankenhäuser Deutschlands, sortiert nach Bundesland und ausgewählten Krankheitsbildern. Für den bundesweiten Vergleich wertet ein unabhängiges Recherche-Team (Munich MINQ Media GmbH) die Qualitätsdaten von Krankenhäusern aus und befragt zuweisende Ärzte und wertet bei den Kliniken angefragte Fragebögen aus. Die Klinikliste gilt als der bundesweit größte unabhängige Krankenhausvergleich und hat sich für viele Patient*innen zu einem Orientierungsmedium entwickelt, die auf der Suche nach einem geeigneten Krankenhaus sind.

Zum dritten Mal in Folge konnte das Klinikum Darmstadt im Focus-Klinik-Ranking überzeugen: mit Platz 70 (gestiegen von Platz 74) deutschlandweit als Top-Nationales Krankenhaus.

Im nationalen und regionalen Vergleich wurden zum ersten Mal besonders hervorgehoben: die Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie für Schlaganfall – unter der Leitung von Prof. Dr. Rainer Kollmar. Erneut gelistet sind die Klinik für Gefäßmedizin – Gefäßchirurgie unter der Leitung von PD Dr. Farzin Adili, die Frauenklinik für Brustkrebserkrankungen (PD Dr. Sven Ackermann), die Chirurgische Klinik I für Darmkrebs sowie für Gallenblasen- und Gallenwegschirurgie (Prof. Dr. Dietmar Lorenz) und die Hautklinik für Hautkrebs unter der Leitung von PD Dr. Maurizio Podda.

Um als Top-Fachbereich in der Klinik-Liste aufgelistet zu werden, muss das gesamte Leistungs-, und Qualitätspaket stimmen: Reputation, Empfehlung durch Ärzte und Ärztinnen, medizinische Qualität, Qualität der Pflege, der Hygienestandard und auch das Management und die Organisation sowie die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten.

„Unter den Top 100 Krankenhäusern in Deutschland zu sein, ist ein ausgezeichnetes Ergebnis. Wir haben es geschafft, unsere Platzierung im Vergleich zum Vorjahr noch einmal zu verbessen. Der Dank geht an all unsere Mitarbeitenden, deren hervorragender Arbeit wir dieses Ergebnis verdanken“, erklärt Clemens Maurer, Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums Darmstadt.

Geschäftsführer Prof. Dr. Nawid Khaladj ergänzt: „Die Auszeichnungen belegen, dass sich unsere Patientinnen und Patienten auf eine hohe Kompetenz und ein großes Engagement aller Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte verlassen können. Unsere Kliniken und Institute arbeiten auf dem aktuellsten Stand medizinischer Erkenntnisse. Diese ausgezeichnete Prozess- und Ergebnisqualität wird auch durch unabhängige Audits und Zertifikate im Rahmen des Onkologischen Zentrums und der überregionalen Stroke-Unit bestätigt. Für unsere Patientinnen und Patienten ist dies ein wichtiges und vertrauensförderndes Signal.“

Quelle & Bild: Klinikum Darmstadt GmbH